Premier League-sensatie was rond met Ajax: ‘Ik veranderde van gedachten'

Richarlison maakt dit seizoen in de Premier League grote indruk in het shirt van Watford, maar het had niet veel gescheeld of hij was afgelopen zomer ingelijfd door Ajax. De Braziliaanse aanvaller erkent in gesprek met FourFourTwo dat zijn overstap van Fluminense naar Ajax in kannen en kruiken was, totdat hij een belletje ontving van Marco Silva.

De Portugese manager overtuigde Richarlison te kiezen voor een stap naar de Premier League. "Het aanbod van Watford kwam uit het niets", vertelt de aanvaller, die de Engelse club in totaal vijftien miljoen euro kostte. "Alles was al geregeld met Ajax toen ik gebeld werd door Marco Silva. Ik veranderde van gedachten, omdat het als kind altijd al mijn droom was geweest om in Engeland te voetballen. Ik heb er niet twee keer over hoeven na te denken."

De twintigjarige buitenspeler heeft inmiddels een andere trainer bij Watford, nadat Silva afgelopen januari vanwege de tegenvallende resultaten werd vervangen door Javi Gracia. Richarlison kent persoonlijk een prima seizoen: in 29 competitieoptredens voor Watford was hij goed voor vijf doelpunten en vijf assists, waardoor een stap hogerop lonkt. Onder andere Chelsea zou zijn verrichtingen al nauwlettend in de gaten houden.

"Kijk, iedereen wil financiële zekerheid voor zijn familie. Iedere speler die het tegendeel beweert, liegt", vervolgt Richarlison. "Als ik een hoog niveau haal, zullen er kansen volgen voor mij, maar op dit moment concentreer ik me volledig op Watford. Ik wil mijn huidige niveau opkrikken. Ik wil graag in de Champions League voetballen en hoop ooit topscorer te worden in de Premier League."