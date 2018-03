Allegri: ‘Zijn dochter heeft nooit de kans gekregen haar vader te leren kennen’

Juventus-trainer Massimiliano Allegri is geraakt door het plotselinge overlijden van Davide Astori. Tussen 2008 en 2010 werkte Allegri bij Cagliari samen met Astori, die zaterdagnacht op 31-jarige leeftijd overleed in zijn slaap. Op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Tottenham Hotspur van woensdag stond Allegri stil bij het tragische nieuws.

"Ik heb Davide als voetballer groot zien worden", vertelde de trainer van Juventus aan de aanwezige pers. "Ik draag hem altijd bij me in mijn hart. Er is al veel over gezegd, dus stilte lijkt me het meest gepast. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin en bovenal naar zijn kleine meisje, dat twee jaar oud is en de kans niet heeft gekregen om haar vader echt te leren kennen."

Allegri ging vervolgens in op de wedstrijd van woensdag. Hij ziet Tottenham als favoriet om door te stoten na de 2-2 remise in Turijn. "Ik weet niet hoe Tottenham gaat spelen, maar gezien het resultaat uit de eerste wedstrijd ligt er morgen meer druk bij hen. Wij maakten in de heenwedstrijd veel fouten en gaven ze daardoor kansen", analyseerde Allegri. "We moeten technisch beter gaan spelen en de bal eerder gaan veroveren. We moeten ervoor zorgen dat zij de bal niet kunnen rondspelen."

De oefenmeester bevestigde dat hij op Wembley kan beschikken over Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala. Beide sterren zullen in actie komen, gaf Allegri alvast aan. "Higuaín traint al twee dagen mee, dus hij is klaar om op het veld te staan. Dybala is volledig fit, zoals we zaterdag tegen Lazio (0-1 zege, red.) zagen. Maar het is zo'n belangrijke wedstrijd dat ze allemaal willen spelen, ook al zijn ze niet volledig fit. Er is een goede kans dat Douglas Costa ook gaat spelen. Misschien staan ze allemaal samen op het veld."