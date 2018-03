Zidane staat mogelijk tegenover nieuwe werkgever

PSV heeft Mike van Beijnen momenteel op proef. De verdediger is afkomstig van Willem II en traint mee met het elftal voor spelers tot negentien jaar. (Eindhovens Dagblad)

Roda JC Kerkrade heeft Livio Milts gebonden tot medio 2020. De Belgische aanvaller maakt de laatste weken vaak deel uit van het basiselftal en Roda JC is positief over zijn ontwikkeling. (Officiële website Roda JC Kerkrade)