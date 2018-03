‘Laten we niet zeggen dat het een finale is, gezien onze laatste finales’

Juventus zal woensdagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De verliezend finalist van vorig jaar kwam in de heenwedstrijd voor eigen publiek niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waardoor de druk groot is. Gianluigi Buffon verwacht echter dat Juventus voldoende kansen zal krijgen op Wembley.

De doelman refereert naar het heenduel, toen la Vecchia Signora een 2-0 voorsprong weggaf. "We stonden tegenover een sterke ploeg met veel aanvallende kwaliteiten, maar het is ook een ploeg die kansen weggeeft", vertelt hij in gesprek met Mediaset Premium over de Engelse club. "We moeten echter wel klinisch omgaan met onze kansen."

Buffon zegt het duel niet te beschouwen als een finale, daar Juventus in de laatste drie jaar tweemaal de eindstrijd van de Champions League verloor. "Laten we niet zeggen dat het een finale is, gezien onze laatste finales", lacht hij. "Het is een achtste finaleduel in een fantastische omgeving. Ik hoop dat we alles kunnen geven. Als we dat doen, hebben we een goede kans om door te gaan."