'Zo'n type speler is het, net als Paulo Dybala of Lionel Messi'

Mauricio Pochettino is op zijn hoede voor Juventus. De trainer van Tottenham Hotspur acht zijn ploeg in staat om de regerend kampioen van Italië uit de Champions League te werken, maar benadrukt tegelijkertijd dat Juventus een van de beste ploegen ter wereld is. Woensdag treffen beide clubs elkaar in Engeland, nadat het heenduel in Italië in 2-2 eindigde.

In Turijn kwam Juventus op een 2-0 voorsprong door vroege doelpunten van Gonzalo Higuaín, maar Tottenham knokte zich terug. Pochettino merkt internationaal veel waardering voor zijn elftal, ook na de groepsfase waarin Tottenham onder meer Real Madrid achter zich liet. "Tottenham vergaart steeds meer respect in Europa. Ons voetbal en onze filosofie worden gewaardeerd", citeert Sky Sports de oefenmeester op de persconferentie. "We proberen goed voetbal te spelen en we merken dat we daar waardering voor krijgen."

"Morgen treffen we een van de beste ploegen aller tijden, een ploeg die twee Champions League-finales speelde in de laatste drie jaar", vervolgt de Argentijn. Hij verwacht een 'fantastisch gevecht' en adviseert zijn spelers om vooral niet te veel na te denken. "Als we ons vrij voelen op het veld, zullen we op ons best spelen. En dan hebben we de mogelijkheid om te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ploeg volwassen genoeg is. Als we doorgaan op deze manier, kunnen we dit seizoen grote dingen bereiken."

Achter de naam van Higuaín stond een vraagteken, maar de spits trainde dinsdag volledig mee en is fit verklaard voor het weerzien met Tottenham. Juventus-trainer Massimiliano Allegri moet het wel stellen zonder de geblesseerde Mario Mandzukic. Pochettino is waakzaam voor Higuaín. "Hij is net als Harry Kane een van de beste spitsen ter wereld. We weten dondersgoed wat hij kan, maar het is niet altijd makkelijk om hem af te stoppen. Zo'n type speler is het, net als Paulo Dybala of Lionel Messi."