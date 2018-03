‘PSV laat oog vallen op verdediger uit Major League Soccer’

PSV is in de zoektocht naar defensieve versterkingen naar verluidt neergestreken in de Major League Soccer. Volgens Cable Onda Sport heeft de Eindhovense club zijn oog laten vallen op Michael Amir Murillo, een 22-jarige rechterverdediger van New York Red Bulls.

Onbekend is hoe hoeveel Murillo PSV zou moeten kosten, maar zeker lijkt dat de Eredivisionist nog voor het WK van aankomende zomer zaken wil doen met New York Red Bulls. De verdediger is immers een vaste waarde in de selectie van Panama en zal vrijwel zeker met het land afreizen naar Rusland voor het mondiale eindtoernooi.

Murillo komt sinds januari 2017 uit voor New York Red Bulls, dat hem destijds overnam van San Francisco. De rechtsback, die ook uit de voeten kan als centrumverdediger, speelde sinds zijn komst naar de MLS twintig competitiewedstrijden en wist daarin twee doelpunten te maken. Het zou PSV er veel aan gelegen zijn hem nog voor het begin van het WK in te lijven, om andere geïnteresseerde clubs daarmee voor te blijven.

De koploper van de Eredivisie lijkt daarmee alvast in te spelen op een eventueel vertrek van Santiago Arias. Laatstgenoemde is bezig aan zijn vijfde seizoen in Eindhovense dienst en heeft al meermaals laten weten toe te zijn aan een stap hogerop.