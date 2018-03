‘Misschien ben ik over een paar jaar ook zoveel geld waard als Van Dijk’

Borussia Dortmund telde in januari zo'n 21,5 miljoen euro neer voor Manuel Akanji, die overkwam van FC Basel. Hij werd in één klap de duurste verdediger ooit van BVB, maar daar wil Akanji zich niet te veel van aantrekken. "Dat zegt niets over mij", benadrukt de 22-jarige Zwitser, die inmiddels al vier competitieduels in de Bundesliga speelde.

Akanji wil niet beoordeeld worden op zijn transfersom, benadrukt hij in gesprek met BILD. "Er zijn verdedigers die minder hebben gekost en nog steeds heel goed zijn. Ik moet beoordeeld worden op mijn spel. De transfersom doet er niet toe, het gaat erom wat je op het veld laat zien. Ik wil laten zien wat ik kan, niet het prijskaartje dat sommigen om mijn nek hangen."

Hoewel Akanji de duurste mandekker ooit is van Dortmund, weet hij dat zijn transfersom in het niet valt bij de 84,5 miljoen euro voor Virgil van Dijk. "Vergeleken met Van Dijk ben ik een koopje. Dat geldt voor veel verdedigers die naar topcompetities in Europa zijn gegaan. Maar misschien ben ik over een paar jaar ook zoveel geld waard", zegt hij vol zelfvertrouwen.