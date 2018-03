Gemeente Amsterdam verbaasd door column: ‘Het klopt echt niet’

De naamswijziging van de Amsterdam ArenA is niet van de baan. Volgens de gemeente Amsterdam hebben de betrokken partijen nog altijd de intentie om het stadion van Ajax te vernoemen naar Johan Cruijff, al duren de gesprekken langer dan verwacht. De recente beslissing om het Stadionplein te vernoemen naar Cruijff staat volgens de gemeente los van de ArenA.

Maandag schreef columnist Diederik Smit vrij stellig dat de naamswijziging van het stadion niet zou doorgaan. "Een dezer dagen zal officieel bekend worden dat de naamswijziging van de Amsterdam ArenA definitief niet doorgaat. Het bestuur van de Arena, de Ajax-directie en de gemeente Amsterdam zijn het niet eens geworden en de Johan Cruijff Arena komt er dus niet", concludeerde hij in het Dagblad van het Noorden. Volgens de gemeente Amsterdam is daar niets van waar.

"Wij hebben echt geen idee waar dit verhaal vandaan komt, maar die column van Diederik Smit klopt echt niet. Wij hebben ook met Ajax en de ArenA gebeld, maar ook daar hadden ze geen idee waar dit vandaan komt", vertelt Sebastiaan Meijer, woordvoerder van burgemeester Jozias van Aartsen, in gesprek met Ajax Life. "Die column is onzin. Het is absoluut de bedoeling dat de stadionnaam wordt veranderd in Johan Cruijff Arena."

De woordvoerder beaamt dat de onderhandelingen veel te lang duren. "Sterker nog, het is gênant hoe lang het duurt. Dat gevoel leeft ook echt bij ons", geeft Meijer toe. "Wij zijn ook absoluut niet tevreden over de voortgang, maar de intentie is bij alle partijen nog altijd om er met elkaar uit te komen." De woordvoerder erkent dat geld een belangrijke reden is dat de gesprekken nog altijd gaande zijn. "Het gaat ook om aandelen en zeggenschap. Het is allemaal ingewikkelder dan we dachten."