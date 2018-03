Enoh: ‘Ik blijf tot het einde van het seizoen en dan ga ik weer weg’

Eyong Enoh keerde onlangs terug op de Nederlandse velden om aan de slag te gaan bij Willem II. Tot een onverdeeld succes is zijn dienstverband in Tilburg echter nog niet uitgelopen en de ex-middenvelder van onder meer Ajax verloor in de eerste wedstrijd dat hij in de basis begon kansloos van sc Heerenveen. Langer dan een paar maanden lijkt hij hoe dan ook niet actief te blijven bij de degradatiekandidaat.

“Ik blijf tot het einde van het seizoen en dan ga ik weer weg. Dat is zeker. Mijn doel is gewoon om er met Willem II in te blijven en dan zien we wel verder”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. De Tricolores staan op het moment vijf punten boven de rode streep, maar Enoh weet ook dat de resultaten van de afgelopen weken zijn niet om over naar huis te schrijven.

“We moeten iets anders gaan brengen, anders wordt het moeilijk. We hebben veel goede spelers, maar zonder vertrouwen wordt het een hele zware opgave”, gaat hij verder. Strijden tegen degradatie is nieuw voor de 31-jarige Enoh, maar de middenvelder denkt dat hij hier als voetballer alleen maar beter van zal worden.

“Voor mij is het wel heel leerzaam. Ik heb altijd bij een ploeg gespeeld die bovenin meedoet en móét winnen. Nu is dat anders. Dit is een heel nieuwe strijd”, legt hij uit. Enoh is ervan overtuigd dat hij ook in deze situatie zijn steentje bij kan dragen: “Ik denk dat ik kan helpen in deze situatie. Het is heel makkelijk om te spelen in een ploeg die altijd de bal heeft, voor mij is het belangrijk om ook ervaring op te doen bij een club die het moeilijk heeft.”