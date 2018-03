‘Er speelde van alles in de privésfeer, op de club weten ze waar ik over praat’

Reza Ghoochannejhad is goed uit de winterstop gekomen. De aanvaller van sc Heerenveen zegt tegenover ELF Voetbal dat hij tevreden is met zijn huidige vorm en constateert dat het verschil met de eerste seizoenshelft 'enorm groot' is, mede door bepaalde privé-omstandigheden die hij destijds had: "Ik voel me herboren."

"Er speelde van alles rond mij in de privésfeer, tijdens de eerste helft van het seizoen. Ik praat er liever niet over, maar het had duidelijk invloed op mijn spel", zegt Ghoochannejhad, die zegt dat de reden niets met voetbal te maken had. De dertigjarige aanvaller zegt dat de focus weer terug is en dat hij opgetogen is dat hij de vervelende periode heeft afgesloten.

"Tijdens het afgelopen half jaar was ik gewoon heel druk met andere dingen en daar had ik het moeilijk mee. Op de club weten ze waar ik over praat. Ze hebben me de tijd gegeven om het op te lossen", aldus de Iraniër, die zegt dat de Friezen iets goed te maken hadden tegen Willem II (2-0). "We hebben ons meedogenloos getoond. Het is nu aan ons om deze overwinning een goed vervolg te geven en de fans terug te winnen."