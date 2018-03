Arsenal-legende kraakt Wenger: ‘Hij begeleidde Cole, niet Wenger’

De positie van Arsène Wenger staat zwaar onder druk, aangezien de prestaties van Arsenal dit seizoen erbarmelijk zijn. Geruchten doen de ronde dat de Fransman na komende zomer geen manager meer is bij the Gunners. Lee Dixon, voormalig pupil van Wenger, begrijpt de kritiek op de gehanteerde tactiek van le Professeur.

Dixon, die veertien jaar lang speelde in het shirt van Arsenal, zegt dat Wenger geen echte trainer is en wijst naar de ontwikkeling van Ashley Cole: "Tony Adams begeleidde Ashley Cole om de beste linksback van de wereld te worden, niet Wenger. Dat had helemaal niets te maken met het coachen van Arsène", wordt de Engelsman geciteerd door verschillende media.

"Wenger heeft enkele geweldige aankopen gedaan. Kolo Touré, Sol Campbell, Thierry Henry… Maar Shkodran Mustafi? Ik sprak met Gary Neville (die korte tijd actief was bij Valencia, de oude club van Mustafi, red.) en die zei dat Valencia hem niet kon verliezen. En toen kwam Arsenal langs en betaalde 41 miljoen euro. Ik vind niet dat de spelers die Wenger heeft gekocht goed genoeg zijn."

"Zes van de huidige elf zijn niet goed genoeg. Maar ik dacht: ik geef ze een kans. Maar dan moeten ze goed begeleid worden en goed trainen om beter te worden", aldus de oud-verdediger, die wijst naar de slechte progressie bij Héctor Bellerín: "Arsène besloot een tijdlang hem meer te laten doen op de training, maar Bellerín doet nog steeds niet zoveel als hij zelf zou willen doen.”