Ex-verdediger Real Madrid en AS Roma stopt per direct door blessureleed

Cicinho, voormalig verdediger van onder meer Real Madrid en AS Roma, heeft besloten zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Cícero João de Cezare, zoals de Braziliaan voluit heet, speelde sinds afgelopen zomer bij Brasiliense FC, maar door blessureleed zegt de 37-jarige routinier zich genoodzaakt te voelen te stoppen met profvoetbal.

"Ik ben nu hier om te praten over het stoppen met voetbal vanwege mijn knieproblemen. Ik ben teruggekomen naar Brasiliense, niet voor het geld, maar om een droom te verwezenlijken om weer op het hoogste niveau actief te zijn. Maar ik ben nu hier om mijn pensioen aan te kondigen. Als ik door zou spelen, had ik een zware operatie moeten ondergaan, waardoor ik sowieso zes maanden uitgeschakeld zou zijn."

Cicinho beleefde zijn eerste successen met São Paulo, de club waarmee hij landskampioen werd. Bij Real Madrid en AS Roma won de back respectievelijk de Spaanse landstitel en Italiaanse beker. Later speelde hij ook nog voor onder meer Villarreal en Sivasspor. In totaal speelde Cicinho zeventien interlands voor Brazilië en won hij met zijn land in 2005 de Confederations Cup.