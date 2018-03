Barcelona-vergelijking van tafel geveegd: ‘Wij zijn nieuwelingen hier’

Manchester City speelt bij tijd en wijle oogstrelend voetbal en ook de resultaten zijn uitstekend. De ploeg van Josep Guardiola, die reeds de Carabao Cup heeft gewonnen dit seizoen, is goed bezig in de Champions League en lijkt op weg naar de landstitel in Engeland. Toch wil de Spaanse manager niets weten van vergelijkingen met Barcelona.

"Nee, want het zijn compleet andere spelers", laat Guardiola dinsdag aan verschillende Engelse media weten. "Dat zijn spelers die in het verleden veel hebben gewonnen; wij zijn nieuwelingen hier (in de Champions League, red.) Nu kunnen we zeggen dat we een titel hebben (Carabao Cup, red.), maar dat is lang niet genoeg om vergeleken te worden met Barcelona."

"Dat team domineerde de laatste tien, vijftien, twintig jaar, met steeds verschillende managers en spelers, waarbij veel werd gewonnen. Om je te voegen in het rijtje met dit soort ploegen moet je voor een lange tijd presteren. Een lange tijd betekent veel, heel veel jaren. We hebben dit seizoen nog maar een titel, dat is alles", aldus de manager, die zegt dat presteren in de Champions League moeilijker is dan in de Premier League.

"De Champions League is compleet anders, op verschillende manieren en in verschillende situaties", vervolgt Guardiola, die verwijst naar het verloren FA Cup-duel met Wigan Athletic. "Met wat er bijvoorbeeld gebeurt in de wedstrijd tegen Wigan Athletic, toen Fabian Delph rood kreeg… Als dat gebeurt in de Champions League, win je de Champions League niet."