Basiskracht Willem II ernstig geblesseerd; einde seizoen dreigt

Thomas Meissner komt voorlopig niet in actie voor Willem II, zo maken de Tilburgers dinsdag via de officiële kanalen bekend. De verdediger viel in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag geblesseerd uit en onderzoek heeft uitgewezen dat Meissner een gebroken rechter kuitbeen heeft.

De 26-jarige centrale verdediger, die vanaf de winterstop wordt gehuurd van ADO, moest bij het uitduel met de residentieclub (2-1) geblesseerd van het veld. Onderzoek heeft bepaald dat Meissner er lange tijd uit ligt, maar de Eredivisionist doet geen uitspraken over hoe lang de Duitser niet meer van de partij zal zijn. Doorgaans duurt een herstelperiode voor een dergelijke kwetsuur maanden.

Onder Alfons Groenendijk bij ADO kon Meissner de laatste duels niet meer rekenen op veel speelminuten, waardoor de club besloot de verdediger te verhuren. Bij Willem II was Meissner een vaste keus van trainer Erwin van de Looi, waarbij de speler reeds vijf duels had gespeeld. Meissner ligt nog tot medio 2019 onder contract bij ADO.