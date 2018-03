‘Patrick Kluivert in gesprek met Engelsen over hoofdtrainerschap’

Patrick Kluivert zit sinds hij juni vorig jaar werd ontslagen als technisch directeur van Paris Saint-Germain thuis, maar daar zou spoedig weleens verandering in kunnen komen. The Sun weet dinsdag namelijk te melden dat de oud-spits in gesprek is met Oxford United over de positie van trainer van de in de League One uitkomende club.

The U’s, die momenteel de zestiende positie op het derde Engelse niveau bekleden, werden onlangs overgenomen door de Thaise zakenman Sumrith Thanakarnjanasuth en de nieuwe eigenaar heeft volgens de Engelse tabloid zijn oog laten vallen op Kluivert. Beide partijen zouden inmiddels al even met elkaar in gesprek zijn en Oxford hoopt de voormalig topscorer aller tijden van Oranje volgens de krant deze week nog vast te kunnen leggen.

Kluivert is niet de enige grote naam die recentelijk in verband werd gebracht met Oxford, aangezien de club ook heeft gesproken met David Unsworth, Craig Bellamy, Alan Stubbs en Sol Campbell. De voorkeur van Thanakarnjanasuth gaat nu echter, ondanks zijn gebrekkige ervaring als hoofdtrainer, uit naar Kluivert, die de expertise en glamour met zich mee zou brengen waar de geldschieter naar op zoek is. De vader van Ajacied Justin Kluivert werkte eerder als bondscoach van Curaçao en trainer van Jong FC Twente en was assistent bij onder meer Oranje, AZ en NEC.