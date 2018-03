Plan KNVB over transferdeadline kritisch bekeken: ‘Dan niet bespreekbaar'

De Engelse en Italiaanse bond besloten eerder dat de transfermarkt in de genoemde landen sluit vóór de start van de competitie. In Nederland is een dergelijk besluit ook mogelijk, want de KNVB overweegt eveneens de zomerse transferperiode te sluiten voor aanvang van de competitie. De bond wil daarover nog voor de zomer in overleg met de Centrale Spelersraad (CSR) en de clubs.

"Dit is een ontwikkeling die wij toejuichen", zegt een woordvoerder van de KNVB in gesprek met NuSport over de recente beslissing in Italië. "Wij gaan hierover in gesprek met de spelersraad en de clubs." De bond wil zodoende competitievervalsing voorkomen, maar wil ook de concurrentiepositie van Nederlandse clubs ten opzichte van clubs uit het buitenland bewaken, zo klinkt het.

De Eredivisie CV gaf eerder al aan voorstander te zijn van een vervroegde sluiting van de transferperiode. De Centrale Spelersraad van de VVCS (Vereniging voor Contractspelers) heeft ook een instemmingsrecht over deze kwestie. "Toevallig komt de CSR morgenavond bijeen voor een vergadering en dit onderwerp staat ook op de agenda", zegt een minder enthousiaste directeur Louis Everard.

"Als een vervroegde sluiting van de transfermarkt leidt tot een beperking in tijd dat er transfers gedaan kunnen worden, dan is dit voor ons niet bespreekbaar. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie zich buigt over deze kwestie, want in feite is de transferdeadline niets anders dan een beperking van het vrij verkeer van werknemers."