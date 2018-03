‘In mijn ogen ben ik de beste Duitse spits, dat heb ik al duizend keer gezegd’

Joachim Löw mag de komende maanden gaan prakkiseren over wie hij mee gaat nemen naar het WK. De bondscoach van Duitsland heeft keuze te over, ook in de aanval. Sandro Wagner zegt dat hij de beste keus is in de spits van die Mannschaft, waarmee hij reageert op de oproep van Mario Gómez dat de spits van VfB Stuttgart daarvoor juist in aanmerking moet komen.

“Ik denk niet dat het belangrijk is voor de bondscoach of ik vijf of tien keer scoor. Het gaat erom dat je een topconditie hebt. Löw kan de situatie prima inschatten. Hij weet dat hij op mij kan rekenen”, zei Gómez in gesprek met die Welt. Wagner, die bij Bayern München als tweede spits fungeert achter Robert Lewandowski, vindt dat hij belangrijkste aanvaller moet zijn onder Löw.

“Ik kijk alleen naar mezelf, het boeit mij in principe niet wat anderen doen. Ik kijk naar mezelf”, zegt Wagner in gesprek met verschillende Duitse media. De spits vindt zichzelf ook een betere keus dan Timo Werner van RB Leipzig. “Ik heb de afgelopen jaren hard gewerkt en veel gescoord. Anderen hebben dus al een advies uitgebracht in aanloop naar het WK, maar ik ben overtuigd van mijzelf.”

“Ik heb bij iedere club die ik speelde doelpunten gemaakt. Bij Darmstadt in de degradatiezone, bij Hoffenheim in de Europa League en nu bij Bayern. Dat is ook waarom ik vind dat ik het verdien. In mijn ogen ben ik de beste Duitse spits, dat heb ik al duizend keer gezegd. Dat zal ook niet veranderen. Löw bepaalt en ik accepteer iedere beslissing. Maar ik ben positief gestemd”, besluit Wagner.