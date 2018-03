Oliseh prijst zichzelf: ‘Hij is voor meer dan 2,5 miljoen verkocht aan Ajax’

Sunday Oliseh, de voormalig trainer van Fortuna Sittard, denkt dat Ajax meer dan 2,5 miljoen euro heeft overgemaakt om Perr Schuurs komende zomer te verwelkomen. De trainer, die met veel bombarie werd ontslagen bij de Limburgse club, plaatst op zijn eigen website een lijstje met prestaties die hij heeft neergezet bij Fortuna, waarbij de stap van Schuurs wordt aangehaald.

"Het begon met een missie om de club levend te houden en nu droomt de club van voetballen in de Eredivisie", schrijft Oliseh, die vervolgens zijn prestaties benoemt, zoals 'verkozen tot beste coach van de Jupiler League', 'de club redden van degradatie ondanks punten in mindering', de club 'van de negentiende plek naar de eerste plek loodsen' en 'de club de eerste prijs in 23 jaar bezorgen (periodetitel, red.)'.

Ook schrijft de Nigeriaan dat hij denkt te weten dat Ajax miljoenen heeft betaald voor Schuurs: "Ik hielp om een speler vorm te geven die, zover ik weet, voor meer dan 2,5 miljoen euro is verkocht aan Ajax: namelijk Perr Schuurs." Ook stelt Oliseh dat hij medeverantwoordelijk is voor de gigantische toename aan toeschouwersaantallen bij Fortuna en dat hij enkele records heeft neergezet bij de Limburgers.