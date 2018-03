Espanyol moet clubrecord breken: ‘Ben zo blij, de transfermarkt is krankzinnig’

Sergi Darder maakt komende zomer definitief de overstap van Olympique Lyon naar Espanyol. De 24-jarige middenvelder, die momenteel wordt gehuurd van de Franse club, heeft dit seizoen 25 wedstrijden in LaLiga gespeeld, waardoor de Catalanen verplicht zijn de speler te kopen. Zodoende ontvangt Lyon acht miljoen euro.

Lyon ontving voor het verhuren van de middenvelder reeds 300.000 euro. Wanneer Darder de 24 wedstrijden voor Espanyol zou passeren, waren de Catalenen verplicht geld over te maken om de transfer definitief te maken. Door de aankomende overstap breekt Espanyol een clubrecord; Maxi Rodriguez werd eerder voor zes miljoen euro naar Catalonië gehaald.

Lyon kan in de toekomst nog meer verdienen aan Darder, omdat er een doorkoopclausule van twintig procent is afgesproken. Darder, die tot medio 2023 gaat tekenen, zegt tegenover Sport blij te zijn: "Er werd mij verteld dat ik sowieso zou blijven, of ik nou zou spelen of niet. De transfermarkt is krankzinnig. Acht miljoen stond een paar jaar geleden nog gelijk aan drie miljoen. Ik ben zo blij."