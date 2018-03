Klopp lyrisch over Van Dijk: ‘Hij ziet eruit als een leider, als een krijger'

Liverpool brak afgelopen transferperiode een clubrecord door Virgil van Dijk voor ongeveer 78 miljoen euro los te weken bij Southampton. De duurste verdediger ooit heeft tot op heden een zeer goede indruk achtergelaten op Jürgen Klopp. De oefenmeester van the Reds steekt zijn bewondering voor de Oranje-international niet onder stoelen of banken.

"Het is een aardige jongen, om eerlijk te zijn. Dat is het belangrijkst", begint de Duitse manager op de clubsite. "Maar we hebben hem niet gehaald omdat hij aardig is, maar omdat hij goed kan voetballen. Maar dat het zo'n goede jongen is, helpt hem natuurlijk om zich te settelen in de groep. En dat heeft hij goed gedaan."

"Dat hij een goede speler is, is geen twijfel over. Onze vier andere centrale verdedigers zijn ook goed en dat helpt alleen maar. Als je veel balbezit hebt, heb je de passende kwaliteiten van je verdedigers nodig", benadrukt Klopp. "Zijn lichaamstaal is briljant, om eerlijk te zijn. Hij ziet eruit als een leider, als een krijger en nu al als een echte Liverpool-speler."

"Dat is echt goed om te zien. Hij heeft nu al veel bijgedragen, daarom hebben we hem ook gehaald", besluit Klopp. De zestienvoudig international heeft tot nu toe acht volledige duels gespeeld voor zijn nieuwe club, dat momenteel de derde plek bezet in de Premier League. The Reds staan twee punten achter op Manchester United, dat zaterdag op Old Trafford de tegenstander is van Liverpool.