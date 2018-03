‘Ik hoop dat ik op mijn zeventiende kan debuteren in de ArenA’

De veertienjarige Naci Ünüvar speelde dit seizoen naast wedstrijden voor de Onder-15 ook voor de Onder-16 en Onder-17 van Ajax. Het talent van de Amsterdammers zegt op de clubsite te hopen dat hij over een paar jaar al zijn debuut kan maken voor de hoofdmacht: "Ik hoop dat ik op mijn zeventiende kan debuteren in de ArenA."

"Ik hoor met mijn leeftijd eigenlijk in de Onder-15, maar ik ben al doorgeschoven naar de Onder-16, en sinds kort ook naar de Onder-17", aldus de jonge middenvelder, die graag een leider wilt zijn in zijn ploeg. "Maar mijn wedstrijden speel ik vooral met de Onder-16. Ik speel vaak als nummer 10 of net daarachter op het middenveld."

"Ik ben iemand die mensen aanstuurt in het veld, ik neem mijn team graag op sleeptouw en ik zorg dat iedereen weet wat de trainer wil." Ünüvar zegt twee voorbeelden te hebben: Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek. "Cristiano Ronaldo omdat hij zo hard werkt. Zijn mentaliteit is niet normaal, daar kijk ik erg tegenop. Bij Ajax zie ik Donny van de Beek als een groot voorbeeld. Hij speelt op mijn positie en is ook een vaste speler in Ajax 1 geworden vanuit de jeugd."

De jongeling is ook buiten de trainingen vaak met voetbal bezig. "Ik vind het leuk om te voetballen met mijn broertje. Ook ben ik vaak met David Neres van het eerste en Danilo Pereira van de Onder-19. Ik heb ze een tijdje geleden leren kennen en sindsdien zijn we vaak samen. We spreken soms af om een potje FIFA te spelen", aldus het talent.