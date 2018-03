Update: Van Stee heeft goed gesprek gehad: ‘De bal ligt nu bij Sparta’

Henk van Stee wordt volgens het Algemeen Dagblad op korte termijn aangesteld als technisch manager van Sparta Rotterdam. Die functie werd tot december bekleed door Alex Pastoor, die zowel hoofdtrainer als technisch manager was op Het Kasteel. Een delegatie van Sparta sprak maandagavond met Van Stee.

Algemeen directeur Manfred Laros bevestigt tegenover de krant dat de ‘ervaren vakman’ kandidaat is en wil zo spoedig mogelijk een technisch manager aanstellen. Leo Beenhakker werkt momenteel als technisch adviseur bij de Spangenaren, die sinds de winterstop getraind worden door Dick Advocaat. De zeventigjarige oefenmeester moet Sparta behoeden voor degradatie.

Van Stee is geen onbekende op Het Kasteel, waar hij tussen 1985 en 1989 speelde en tussen 1995 en 1996 als assistent-trainer werkte. De geboren Rotterdammer werkte verder als trainer bij VVV-Venlo, AZ, Excelsior en De Graafschap. Bij Feyenoord was Van Stee hoofd jeugdopleidingen en een tijdje interim-trainer. Tot de zomer van 2016 werkte hij bij het Russische Zenit, als sportief directeur en hoofd jeugdopleidingen. Die laatste functie bekleedde Van Stee ook bij Shakhtar Donetsk.

Update 6 maart 13.42 uur – Van Stee heeft goed gesprek gehad: 'De bal ligt nu bij Sparta'

Henk van Stee heeft een goed gevoel over gehouden aan het gesprek dat hij maandag had met Sparta-directeur Manfred Laros, zo geeft hij aan bij RTV Rijnmond. Van Stee is een voorname kandidaat voor een functie in het technisch kader. "Natuurlijk was het pas een eerste oriënterend gesprek, ik heb nog niets getekend. De bal ligt nu bij Sparta, ik wacht af of ik word uitgenodigd voor een vervolg-bijeenkomst. Of we hebben gesproken over technisch directeur of technisch manager laat ik nu even in het midden."