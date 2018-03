Van Marwijk breekt lans voor Sneijder: ‘De KNVB mag wel iets terugdoen’

Wesley Sneijder heeft aangegeven dat hij na zijn actieve carrière graag aan de slag wil als trainer. De recordinternational van Oranje zei ook te vinden dat hij een speciaal traject verdient vanwege zijn staat van dienst voor het Nederlandse voetbal. Bert van Marwijk is het daar volledig mee eens. Wat de bondscoach van Australië betreft moet de KNVB een belangrijke rol spelen om de trainerscarrière van Sneijder op te starten.

“Ik vind het de taak van de voetbalbond om hem daarbij te helpen. Dit is een jongen die veel heeft betekend voor het Nederlandse voetbal en ik vind dat de KNVB wel iets mag terugdoen”, zegt Van Marwijk in gesprek met De Telegraaf. “Natuurlijk zijn er regels opgesteld, maar er moet altijd ruimte zijn voor uitzonderingen op die regels. Het gaat hier wel om de recordinternational, een jongen die zelf aangeeft heel gemotiveerd te zijn om door te groeien in het trainersvak. In zijn geval zou er ruimte moeten zijn voor maatwerk, zoals dat in het verleden ook is gebeurd bij bijvoorbeeld Clarence Seedorf en Jaap Stam.”

Van Marwijk denkt dat Sneijder het in zich heeft om een goede trainer te worden. “Hij is een jongen met een uitgesproken mening over voetbal die nadenkt over het spelletje. Je ziet dat spelers die op een centrale positie spelen altijd al meer bezig zijn met alles wat om hen heen gebeurt en ook sneller andere spelers aansturen”, klinkt het. “Daarnaast vind ik dat Sneijder ook de persoonlijkheid heeft om een goede trainer te worden. Hij komt goed uit zijn woorden en heeft het vermogen om anderen te beïnvloeden. Dat is heel belangrijk voor een trainer.”

Sneijder maakte onlangs bekend dat hij stopt als international. Hij gaf aan dat hij samen met de KNVB gaat kijken of men in de toekomst aan elkaar verbonden kan blijven. “Misschien kan ik tijdens mijn actieve carrière al wat voorwerk doen in Qatar of tijdens interlandperiodes ervaring opdoen bij Oranje. De precieze plannen moeten nog worden uitgewerkt en ik wacht af”, aldus Sneijder, die hoopt dat de KNVB hem een verkorte trainerscursus wil aanbieden. “Ik vind dat ik het als recordinternational wel verdien om een speciaal traject te doorlopen.”