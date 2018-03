Klopp geeft fout toe: ‘Het heeft geen zin als je er elke keer in en uit gaat'

Adam Lallana kwam dit seizoen nog maar weinig in actie voor Liverpool. De middenvelder kende tweemaal een terugslag van een hamstringblessure en speelde tot dusver pas tien wedstrijden in de hoofmacht van the Reds. Toch benadrukt Liverpool-manager Jürgen Klopp dat de rol van Lallana voorlopig nog niet uitgespeeld is.

“Hij was een belangrijk onderdeel van het team. Er is veel concurrentie, maar dat is in principe geen probleem voor Adam. Hij heeft alleen tijd nodig. In het leven gaat het erom dat we leren van onze fouten, dat moeten we allemaal doen”, wordt Klopp geciteerd door Sky Sports. Mogelijk krijgt Lallana dinsdagavond een basisplaats in de return van de achtste finale van de Champions League. Liverpool neemt het in eigen huis op tegen FC Porto en won uit met 0-5.

“We hebben deze fout gemaakt, het leek erop dat hij fit was. Hij heeft misschien niet de grootste terugslagen gehad, maar het heeft geen zin als je er elke keer in en uit gaat”, vervolgt de Duitse manager. “Nu moeten we op hem kunnen bouwen en hij komt in de buurt van zijn oude niveau. Natuurlijk heeft hij nu geen wedstrijdritme, maar we hebben Adam nog altijd nodig en kunnen hem goed gebruiken.”

“Hij is cool, hij ziet dat de kwaliteit van het team goed is. Toch zorgt hij er altijd voor dat het niveau op de training omhoog gaat. Hij is altijd heel fanatiek in alle dingen die hij doet. Zijn tijd gaat nog komen, dat is zeker. Maar of dat dinsdagavond is, weet ik niet”, besluit Klopp. Lallana speelde in de bekerwedstrijd tegen Everton, begin januari, voor het laatst in de basiself bij Liverpool.