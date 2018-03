Enkelblessure betekent einde seizoen voor NAC-middenvelder

Het seizoen zit erop voor Lucas Schoofs, middenvelder van NAC Breda. Afgelopen week liep de huurling van AA Gent een enkelblessure op tijdens een training. Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat het om een ‘forse enkelblessure’ gaat, zo melden de Bredanaars op de clubwebsite. Naar verwachting heeft de Belg enkele maanden nodig om volledig te herstellen.

Via de officiële kanalen spreekt NAC de verwachting uit dat Stijn Vreven dit seizoen niet meer over Schoofs kan beschikken. Het wegvallen van de middenvelder is een tegenvaller voor NAC, daar hij pas sinds januari het shirt van de Bredanaars droeg. NAC sloot echter een huurcontract voor anderhalf jaar af, dus volgend seizoen kan Schoofs gewoon weer in actie komen in het Rat Verlegh Stadion.

De blessure van spits Mitchell te Vrede lijkt mee te vallen. De aanvaller viel afgelopen zaterdag tijdens de warming-up voor het duel met Feyenoord uit met liesklachten. “Deze blessure lijkt op het eerste oog mee te vallen, alhoewel het herstel van de kwetsuur de komende dagen nog wel goed in de gaten wordt gehouden”, laat NAC weten. De ploeg van Vreven won de wedstrijd tegen Feyenoord met 2-1.