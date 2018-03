Fiorentina en Cagliari trekken rugnummer terug als eerbetoon aan Astori

Cagliari en Fiorentina hebben besloten dat rugnummer dertien door niemand meer gedragen zal worden. Het besluit is een eerbetoon aan de zondag overleden Davide Astori, die bij beide clubs met dat rugnummer speelde. Fiorentina en Cagliari maken via Twitter bekend dat ze Astori zodoende willen blijven herinneren.

“Om Davide te eren en om de herrinnering onuitwisbaar te maken, hebben Fiorentina en Cagliari besloten om het shirt met rugnummer dertien nooit meer te dragen”, laat zowel Cagliari als Fiorentina weten. Mogelijk vernoemt de club uit Florence het nieuwe stadion, dat binnen vijf jaar moet verrijzen, ook naar de verdediger.

Astori overleed zondag in zijn slaap in een hotel in Udine, waar hij met la Viola verbleef in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Udinese. Volgens de Corriere dello Sport zal de autopsie op het lichaam van Astori dinsdag plaatsvinden, waarbij de doodsoorzaak moet worden vastgesteld.