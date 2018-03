‘De manier van verdedigen van Tagliafico is een voorbeeld voor Ajax-talenten’

Ajax nam Nicolás Tagliafico in de winterstop over van het Argentijnse Independiente en de 25-jarige verdediger maakt vanaf het begin een prima indruk in Amsterdam. Jacques Brinkman schrijft in zijn column in De Telegraaf dat Tagliafico na slechts een paar maanden al de achilleshiel van Ajax en het Nederlandse voetbal blootlegt.

“Het grote verschil met het Argentijnse voetbal is dat spelers van Ajax eerst uitgaan van balbezit in plaats van verdedigen”, concludeert de voormalig hockeyinternational. Brinkman schrijft dat Tagliafico relatief klein is, maar toch ieder kopduel weet te winnen. “Puur op basis van instelling en wilskracht. Hij is de verpersoonlijking van een cruciaal onderdeel van winnaarsmentaliteit: karakter is belangrijker dan talent.”

“Natuurlijk speelt ook hij wel eens een mindere wedstrijd, maar zijn manier van verdedigen is een voorbeeld voor Ajax-talenten Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Carel Eiting en Justin Kluivert. Aan de bal zijn deze voetballers prima, maar voor de absolute Europese top acteren zij verdedigend onvoldoende. Dat heeft niets met ’kunnen’ te maken, puur met ’willen’”, aldus Brinkman, die stelt dat hier een belangrijke taak voor trainer Erik ten Hag ligt. Vooral omdat er volgens hem ervaren spelers ontbreken die kunnen hameren op het belang van verdedigen.

“Aanpakken met fluwelen handschoenen werkt niet. Het ophemelen door buitenstaanders is niet tegen te houden, maar intern is Tagliafico de norm”, aldus Brinkman, die van mening is dat verdedigen begint bij de aanvallers. “Maar dat besef is in het Nederlands voetbal nog onvoldoende neergedaald.”