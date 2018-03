‘Ik kan niet wachten om naar Barcelona te gaan, ik praat elke dag met hem’

Arthur wacht geduldig op witte rook rondom een transfer naar Barcelona. De Spaanse topclub en Gremio de Porto Alegre zouden min of meer op een lijn zitten over een transfersom van dertig miljoen euro, plus tien miljoen euro aan variabele bonussen. Zolang de betrokken clubs nog geen officiële mededelingen doen, zit er voor de 21-jarige Braziliaan niets anders op dan te wachten.

“Ik kan niet wachten om naar Barcelona te gaan”, erkent Arthur, die qua spel wordt vergeleken met Andrés Iniesta, in gesprek met Braziliaanse media. “Natuurlijk zorgt deze situatie voor spanning. Dat is normaal, maar in mijn hoofd blijf ik rustig.” Arthur heeft elke dag contact met zijn zaakwaarnemer. “Ik praat elke dag met hem én de mensen van Gremio. Ik heb een goede relatie met iedereen van het bestuur, ik zit hier al zeven jaar.”

“Er is niet één persoon waar ik geen klik mee heb en waar ik niet mee praat. Ik ben altijd zeer open.” Algemeen directeur Carlos Amadeu en clubadvocaat Gabriel Vieira bevinden zich samen met zaakwaarnemer Jorge Machado in Barcelona om de laatste details van de transfer af te ronden. “Nu moeten we wachten. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen er alles aan doet om voor iedereen een oplossing te vinden. Dat is het belangrijkste. De bal ligt bij de clubs.”

Arthur gaat Spaanse lessen nemen zodra zijn transfer definitief is. “Dan kan ik de trainer beter begrijpen. Ik ben nog niet begonnen, omdat er nog niets getekend is. Zolang Gremio geen groen licht geeft, ligt mijn focus bij mijn huidige club.” Arthur wil zijn werkgever goed achterlaten. “Ze hebben in mij geïnvesteerd en met mijn verkoop kan ik de club helpen om uit de financiële problemen te komen. Ik wil dat de club goed verdient. Als het allemaal doorgaat, zal het goed zijn voor Gremio en voor iedereen.”