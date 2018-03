‘Positie Van Bronckhorst bij dolend Feyenoord niet ter discussie’

Regerend landskampioen Feyenoord maakt geen al te best seizoen door. De Rotterdammers bereikten weliswaar de finale van de KNVB Beker, maar in de Eredivisie presteert men de voorbije weken ronduit dramatisch. Logischerwijs is er nu kritiek op het functioneren van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar zijn positie staat volgens het Algemeen Dagblad niet ter discussie.

Technisch directeur Martin van Geel staat volgens de ochtendkrant ‘pal’ achter Van Bronckhorst, terwijl president-commissaris Gerard Hoetmer volgens ingewijden ‘altijd en overal’ de mening van Van Geel volgt. De nieuwe algemeen directeur Jan de Jong zei onlangs al dat de positie van de trainer niet ter discussie staat en dat hij voor Van Bronckhorst een ‘Wenger-rol’ voor ogen heeft.

Twee seizoenen geleden stond Van Bronckhorst in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer ook onder druk en na een reeks nederlagen werd Dick Advocaat destijds als adviseur bij de technische staf gehaald. Op dit moment is er geen sprake van dat Feyenoord iemand aan de technische staf toe zal voegen. De verwachting bestaat dat assistent-trainer Jean-Paul van Gastel spoedig zijn contract zal verlengen.

“Op dit moment zou ik het niet begrijpen. Uiteindelijk moet de club doen wat het beste is voor de club. En niet wat het beste is voor mij. Ik ben niet belangrijker dan de club”, stelt Van Bronckhorst. Sinds de winterstop verloor Feyenoord al vijf keer en de achterstand op koploper PSV bedraagt momenteel maar liefst 26 punten.