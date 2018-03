Ajax is ‘een permanent Grieks drama’: ‘Wachten tot hij 160 miljoen waard is’

Ajax kan ook dit seizoen hoogstwaarschijnlijk als verloren beschouwen. Door de 3-2 nederlaag van zondag bij Vitesse is de achterstand op koploper PSV opgelopen tot liefst tien punten. De prijsdroogte duurt zodoende al vier jaar. Sjoerd Mossou vraagt zich af wat Ajax van plan is met een eigen vermogen van 175 miljoen euro. “De onderliggende vraag is echter wat Ajax nu precies wil zijn: een commercieel succesvolle, eigenwijze talentenfabriek? Of bovenal een club die gewoon prijzen wint, die bijna elk jaar kampioen wordt?”

“Bij elke andere topclub zou het antwoord op die vraag heel eenvoudig zijn. Bij Ajax niet”, geeft de journalist dinsdag in het Algemeen Dagblad aan. Hij ziet het structureel overschatten van spelers van Ajax ook als probleem. “Daar is-ie weer, het volgende weergaloze toptalent van Ajax. Frenkie de Jong? Nooit vertoond in de geschiedenis van de mensheid. Justin Kluivert? Het wachten is alleen nog even tot hij 160 miljoen euro waard is. Het gebeurt vaak zonder ook maar een spoortje van ironie, de media pikken het dankbaar op, en onmiskenbaar beïnvloedt het de nieuwe Laudrup/Rijkaard/ Cruijff vanzelf, direct of indirect.”

“Vraag maar aan Viktor Fischer, Lucas Andersen, Youssouf Hersi en al die anderen.” De een bezwijkt, de ander gaat zelf geloven dat hij een wereldwonder is.” Volgens Jaap de Groot is Ajax ‘als de Tweede Kamer’, het ontbreekt aan korte lijntjes. “En politiek en sport samen levert kortsluiting op", schetste de chef sport van De Telegraaf bij NPO Radio 1. "De bedoeling van Johan Cruijff was om van al die verschillende partijen een coalitie te maken. Een eenheid. Maar je ziet zelfs dat die oud-spelers tegenover elkaar komen te staan."

De Groot betwijfelt of een nieuwe directie het beter zou doen. "Is dat een oplossing als de mentaliteit van de club hetzelfde blijft? Dat je altijd het gevoel hebt dat wanneer het misgaat, een deel van de club staat te glimlachen achter een boom? Ajax is een permanent Grieks drama..."