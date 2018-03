‘Het is alsof alles wat Pogba doet voor Youtube of Instagram is’

Manchester United toonde maandagavond veerkracht op bezoek bij Crystal Palace. The Red Devils kwamen terug van een 2-0 achterstand en wonnen met 2-3 op Selhurst Park. Gary Neville en Jamie Carragher waren niet zo te spreken over Paul Pogba, die negentig minuten meedeed in het elftal van José Mourinho.

“Het is gewoon niet goed genoeg. Zijn kracht is juist dat hij vrij voetbalt en dat het lijkt alsof hij met zijn vrienden in het park speelt. Maar nu is zijn grote zwakte juist dat het lijkt alsof hij in park speelt met zijn vrienden. Het is alsof alles wat Pogba doet voor Youtube of Instagram is. Het lijkt of hij helemaal niet serieus is, alsof alles voor hem een grap is. Het is niet zo raar dat Mourinho hem afgelopen weken een aantal keer heeft gepasseerd”, zegt Neville in gesprek met Sky Sports.

“Je noemt Pogba, maar moet je zien hoe slordig Manchester United is en hoe slecht ze eigenlijk zijn in balbezit”, voegt Carragher toe. “Ik vond Alexis Sánchez overigens nog minder. In de eerste helft is hij de bal negentien keer verloren en dat is ongelofelijk. We praten over iemand die een speler van wereldklasse zou moeten zijn. Maar ik weet niet precies waar hij speelt.”

“Het is alsof Sánchez en Pogba twee kinderen op het schoolplein zijn en denken: wij zijn de beste spelers, we kunnen doen wat we willen”, besluit de oud-verdediger van Liverpool. Door een doelpunt van Nemanja Matic in de blessuretijd wist Manchester United nog drie punten mee te nemen uit Londen. Door de zege op Selhurst Park bezetten the Red Devils momenteel de tweede plaats in de Premier League, met twee punten voorsprong op Liverpool.