‘Ze waren me op de training liever kwijt dan rijk, Vreven liet me links liggen'

Jeff Stans zat dit seizoen op een dood spoor bij NAC Breda. De middenvelder liet zijn doorlopende contract ontbinden en ondertekende vorige week een verbintenis voor anderhalf jaar met Go Ahead Eagles. Reden voor de contractbreuk in Breda was de aanwezigheid van Stijn Vreven, die januari vorig jaar de ontslagen Marinus Dijkhuizen opvolgde bij de op dat moment nog Jupiler League-club.

“Ik was niet het type speler dat Vreven graag ziet en ook op menselijk vlak hadden we geen klik”, vertelt Stans dinsdag in gesprek met BN De Stem. “Ik kreeg onder zijn leiding in de eerste divisie ook nauwelijks speeltijd, tot ik in de finale van de nacompetitie tegen NEC, op het moment dat het moest, ineens weer nodig was. We promoveerden en ik besloot, ook gezien mijn ervaring in de eredivisie, om het nog een halfjaar aan te kijken.”

Stans kwam echter geen enkele minuut in actie dit seizoen voor NAC in de Eredivisie. “Op de trainingen waren ze me liever kwijt dan rijk. Vreven liet me helemaal links liggen. Ik merkte aan alles dat ik niet meer in de plannen van de trainer voorkwam." De twee wisselden geen woord meer uit. "Het maakte ook niet uit of ik op de training tien goals maakte of niet. Op speelminuten hoefde ik niet meer te rekenen.”

Stans is dan ook blij dat hij zich in Deventer weer voetballer kan voelen. Na enkele keren mee te hebben getraind, tekende hij tot volgend jaar zomer. “Het beeld dat ik had bij de club, qua uitstraling en potentie, was positief. Ik wilde alleen achter de kleedkamerdeur kijken om te ervaren hoe de sfeer was in de groep. Het bleek een relaxte groep te zijn. Ik werd goed opgevangen en mijn aanwezigheid is wederzijds goed bevallen.”