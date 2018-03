Van Marwijk haalt Brad Jones na vier jaar weer bij Australische selectie

Bert van Marwijk heeft Brad Jones opgenomen in zijn voorselectie voor de vriendschappelijke interlands tegen Noorwegen (23 maart in Oslo) en Colombia (26 maart in Londen). De bondscoach van Australië zorgt er zodoende voor dat de doelman van Feyenoord voor het eerst sinds maart 2014 een oproep voor the Socceroos krijgt.

Jones kwam in de 4-3 nederlaag tegen Ecuador in Londen voor het laatst binnen de lijnen, als vervanger van Mathew Ryan. De ervaren doelman kreeg toen in een half uur drie goals om zijn oren. Van Marwijk heeft in totaal vier keepers opgeroepen. Ryan was de afgelopen jaren de eerste doelman bij Australië, Mitchell Langerak en Daniel Vukovic zijn de andere concurrenten voor Jones.

Van Marwijk nam vier debutanten op in zijn voorselectie: Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds, Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Aleksandar Susjnar (Mlada Boleslav) en Vukovic (RC Genk). Van Marwijk heeft in totaal 29 spelers geselecteerd voor zijn voorlopige selectie.

“Sinds mijn aanstelling bij Australië hebben mijn staf en ik meer dan honderd Australische spelers gemonitord, zowel in de Australische competitie als in Europa. We zijn blij met de 29 spelers die we hebben uitgekozen en zullen de definitieve selectie volgende week bekendmaken”, vertelt Van Marwijk op de site van de Australische voetbalbond.

De selectie van Australië:

Brad Jones (Feyenoord), Mitch Langerak (Nagoya Grampus), Mat Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Genk); Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama), Alex Gersbach (Lens), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshoppers), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav), Bailey Wright (Bristol City); Josh Brillante (Sydney FC), Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Massimo Luongo (QPR), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic), James Troisi (Melbourne Victory); Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Robbie Kruse (Bochum), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Jamie Maclaren (Hibernian), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa) en Dimitri Petratos (Newcastle Jets).