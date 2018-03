‘Men zegt dat Ajax betere spelers heeft dan PSV, daar ben ik het niet mee eens’

PSV stevent regelrecht af op de 24e landstitel. De voorsprong op nummer twee Ajax bedraagt na 26 speelronden liefst tien punten: 68 om 58. Nog nooit eerder verspeelde een koploper in dergelijke omstandigheden het kampioenschap. Arthur Numan ziet PSV de landstitel niet meer weggeven. De scout van AZ hoopt zelfs dat zijn werkgever boven nummer twee Ajax eindigt. De achterstand bedraagt immers maar twee punten.

“Het zou heel mooi zijn als AZ kan doorstoten naar de tweede plaats. Iedereen zegt maar dat Ajax betere spelers heeft dan PSV, maar daar ben ik het niet mee eens”, benadrukt de oud-international in De Telegraaf. “Het zijn bij Ajax veelal jonge, talentvolle spelers die veel potentie hebben, maar het wel nog voor een groot deel moeten laten zien.” Numan ziet een kwetsbaar Ajax als dingen niet gaan zoals ze moeten gaan, een ploeg zonder leidersfiguren die het voortouw nemen. “PSV heeft meer ervaren jongens die het elftal bij de hand kunnen nemen.Die heb je nodig om stabiel te kunnen presteren.”

Huub Stevens had verwacht dat PSV en Ajax qua punten dichter bij elkaar zouden staan. De oud-trainer stelt dat de Eindhovenaren er maling aan moeten hebben als er wordt gesproken over ‘de kampioen van de armoede’. “Ik vind dat je toch kunt spreken van een zeker machtsvertoon als je tien punten voor staat op je belangrijkste concurrent. Phillip Cocu heeft gekeken naar wat hij in huis heeft en laat zijn ploeg voetballen naar de beschikbare kwaliteiten. Dat is uiteindelijk je taak als trainer.”

Een andere oud-PSV’er, Ton Lokhoff ziet ook in dat het team van Cocu zakelijk en professioneel speelt. “Maar als voetballiefhebber zou het van mij wel wat frivoler mogen. Vooral in thuiswedstrijden tegen wat kleinere tegenstanders vind ik dat PSV meer zou moeten laten zien. Aan de andere kant kun je zeggen dat Phillip Cocu het team naar de mogelijkheden laat spelen. Met een voorsprong van tien punten op Ajax doen ze het gewoon goed.”