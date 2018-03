Erelid van Ajax haalt uit: ‘Als ik er had gezeten, was het: adios amigo’

Als het aan Arie van Os ligt, ruimt Edwin van der Sar het veld bij Ajax. Het erelid van de Amsterdamse club zou heel veel moeite hebben met het aanblijven van de algemeen directeur, maar kan wel leven met het aanblijven van Marc Overmars. “Hij moet gewoon de eer aan zichzelf houden. Ik verwacht ook dat hij dat doet, want dat heeft hij zelf aangegeven”, vertelt Van Os dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Van Os baalt ervan dat de landstitel ‘verspeeld’ is en dat er naar zijn mening geen progressie wordt geboekt. De voormalig penningmeester zou het wel weten als hij in de raad van commissarissen zou zitten. “Als ik in de rvc had gezeten, was het: adios amigo. Maar wie bleef er zitten? En wat is er sindsdien gepresteerd?”, verwijst Van Os naar het moment dat Van der Sar zei dat hij zou vertrekken als toenmalig algemeen directeur Michael Kinsbergen weg moest.

Volgens het erelid heeft de finaleplaats in de Europa League van afgelopen seizoen ‘de bestuurlijke ellende verbloemd’. “En de directie liep de polonaise, omdat er een goede hoofdsponsor was binnengehaald, maar daar gaat het in een voetbalbedrijf niet om. Net zomin als voor een dikke bankrekening zorgen, dat kan mijn tante ook”, benadrukt Van Os. “Talenten uit de Ajax-opleiding zijn duur te verkopen en als je onvoldoende kwaliteit terugkoopt, wordt die berg geld vanzelf groter.”

Van Os wijst erop dat de leiding niet op één lijn zit en geeft Overmars een advies. “Als ik hem was, zou ik ook eens goed achter mijn oren krabben of ik de juiste persoon op de juiste plaats was. Als hij blijft zitten, kan ik daar wel mee leven, maar bij Edwin zeker niet.”

De chaos in de top van Ajax maakt volgens Van Os één ding duidelijk. “Dat een goede voetballer nog geen goede bestuurder is, een iets andere variant dan het paard-ruiter-verhaal van Co Adriaanse. Ik was een aardig goede bestuurder, maar geen goede voetballer.”