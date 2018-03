Mourinho: ‘Ik kan je niet eens de helft vertellen, dat zou gecensureerd worden’

Manchester United boekte maandagavond een zwaarbevochten overwinning bij Crystal Palace. De ploeg van manager José Mourinho kwam op Selhurst Park met 2-0 achter te staan, mede door een doelpunt van Patrick van Aanholt, maar knokte zich alsnog naar de winst. Nemanja Matic schoot in de blessuretijd met een fraaie uithaal de winnende treffer binnen: 2-3. Hij vierde zijn eerste doelpunt in dienst van the Mancunians.

“Die schandelijke, kinderachtige, tweede tegentreffer veranderde alles”, vertelde Mourinho na afloop. “Maar de houding van mijn spelers bleef bewonderenswaardig. Juan Mata zag ruimtes tussen de linies en Marcus Rashford zorgde op links ervoor dat de rechtsback aan de zijlijn bleef, zodat we in het midden meer ruimtes hadden. Je hebt altijd dat beetje geluk nodig om een wedstrijd in de laatste minuten te winnen.”

“Soms verdient de winnaar de felicitaties, maar ik denk dat Roy Hodgson alles correct heeft gedaan”, complimenteerde Mourinho zijn collega van Crystal Palace. “Ik kan je niet eens de helft vertellen van wat ik in de rust in de kleedkamer heb gezegd. Dat zou op televisie continu gecensureerd worden. Maar alles wat ik zei, had met tactiek te maken. Voor een ommekeer zorgen na een achterstand van 2-0 tegen een team dat wanhopig op zoek is naar punten, geeft een ongelooflijk gevoel”, besloot de Portugees, vijf dagen voor het duel met Liverpool.

Matic was blij met de overwinning én zijn eerste goal voor de club. “Ik weet dat het niet mijn taak is, maar ik ben blij dat het voor drie punten heeft gezorgd”, vertelde de middenvelder. “We hebben karakter getoond en hebben precies datgene gedaan wat de manager wilde. We worden beter, maar we moeten nog veel meer doen. In de op papier makkelijke wedstrijd laten we zeer belangrijke punten liggen. Als we ook die wedstrijd winnen, dan kunnen we om de titel meedoen. De kwaliteit is er, maar we moeten eerlijk zijn, we moeten meer doen.”