Ten Hag: ‘Je ziet dat hij de potentie heeft om speler van Ajax 1 te worden’

Lassina Traoré is sinds eind februari op proef bij Ajax en maakt een goede indruk op Erik ten Hag. De trainer is tevreden over wat de zeventienjarige aanvaller van Ajax Cape Town tot dusverre laat zien, zo vertelt hij voor de camera van Ajax TV.

“Hij laat zien dat het een talent is. Hij is nog heel jong, maar speelt makkelijk mee op de training van Ajax 1. Dan heb je kwaliteit. Hij is opgeleid, maar nog nooit in Europa geweest. Je ziet dat hij potentie heeft om speler van Ajax 1 te worden en de mogelijkheid heeft om in de Arena te spelen”, aldus Ten Hag over de Burkinees.

De oefenmeester wil echter niet overhaasten met de belofte: “Ik hou er niet van om verwachtingen te scheppen. Laat die jongen zich in alle rust ontwikkelen en dan zien we wel hoe zich dat gaat voltrekken.” Naast Traoré is ook de zestienjarige middenvelder Zaakir Allie op proef bij Ajax; ook hij speelt voor het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town.