Weghorst wordt gelinkt aan Ajax: ‘Dan heb je een plan B’

AZ boekte zaterdag een 1-2 overwinning op Excelsior en de doelpunten voor de Alkmaarders werden gemaakt door Theo Zwarthoed (eigen treffer) en Alireza Jahanbakhsh. Wout Weghorst kwam niet op het scorebord terecht, maar dat laat onverlet dat hij bezig is aan een meer dan uitstekend seizoen.

De 25-jarige spits scoorde in 29 wedstrijden reeds 20 keer en Pierre van Hooijdonk denkt dat de aanvoerder van de Alkmaarders prima zou passen bij Ajax. “Waarom? Omdat je dan een plan B hebt. In die rol zie ik hem ook bij het Nederlands elftal”, aldus Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal.

“Of hij geen echte pinchhitter is? Jawel. Je moet lang zijn, je moet lastig zijn, je moet een wedstrijd die op slot zit open kunnen breken”, besluit Pi-Air. Weghorst speelt sinds de zomer van 2016 in het AFAS Stadion; hij kwam over van Heracles Almelo en speelde daarvoor voor FC Emmen, Willem II, VV DETO en NEO Borne.

Alle drie de schoten van Weghorst tegen Excelsior waren overigens op doel. Van zijn laatste negen schoten in de Eredivisie waren er zeven tussen de palen (één goal), evenveel schoten op doel als van zijn 23 doelpogingen daarvoor (drie treffers), zo rekende Opta uit. Weghorst heeft bij AZ nog een contract tot de zomer van 2020.