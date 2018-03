Fortuna is terug in top drie; Lammers is goud waard voor PSV

FC Emmen heeft in de strijd om een play-offticket mogelijk dure punten laten liggen. De club van trainer Dick Lukkien speelde maandagavond gelijk tegen de beloften van PSV (1-1) en heeft in de stand van de derde periode ‘nog maar’ twee punten meer dan De Graafschap, FC Volendam en FC Dordrecht. Fortuna Sittard boekte tegelijkertijd een 3-0 overwinning op MVV Maastricht en staat met 49 punten op de derde plaats in de reguliere stand van de Jupiler League.

Fortuna Sittard - MVV Maastricht 3-0

De beginfase was voor Fortuna, maar de eerste serieuze kans was voor de bezoekers: Joeri Schroijen werd bediend door Kelechi Nwakali en mikte voorlangs. Fortuna was even later dicht bij de 1-0 via zowel Lars Hutten als Djibril Dianessy en aan de andere kant zorgde Jonathan Okita voor flinke dreiging. In de blessuretijd viel er alsnog een treffer: Dianessy kwam vanaf links naar binnen en trapte de bal prachtig in de winkelhaak. In de tweede helft had Atilla Yildirim MVV al gauw langszij kunnen schieten, maar hij produceerde slechts een rollertje. Na ruim een uur spelen besliste Fortuna het duel: Todd Cantwell verdiende een strafschop en die werd binnengeschoten door Lisandro Semedo. MVV had de spanning nog terug kunnen brengen, maar drie minuten voor tijd miste Shermar Martina een strafschop. Tot overmaat van ramp voor MVV kreeg Martina nog rood en werd het via Stefan Askovski 3-0.

Met deze GEWELDIGE goal van Djibril Dianessy werd de Limburgse derby tussen Fortuna Sittard en MVV Maastricht maandag opengebroken! 🤗 Geplaatst door voetbalzone op maandag 5 maart 2018

Jong PSV - FC Emmen 1-1

Anco Jansen leek zich tot de matchwinner te kronen op De Herdgang. De aanvaller scoorde na een uur spelen met een streep in de kruising en liet Eloy Room met die inzet kansloos: 0-1. In de eerste helft waren de beste mogelijkheden overigens wel voor PSV; zo redde Dennis Telgenkamp op een inzet van Donyell Malen. Aan de andere kant kreeg Cas Peters een uitgelezen kans: de spits schoot gehaast over en naast. Na de pauze nam FC Emmen via de afstandspoging van Jansen afstand van PSV en die marge hield men lang vast. Onder anderen Jeroen Veldmate kreeg nog een kopkans op de 0-2, maar in de blessuretijd werd het 1-1 door een kopbal van Sam Lammers. Ondanks de twee verliespunten kunnen de roodwitten, FC Emmen dus, komende vrijdag de periodetitel in de wacht slepen.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 1-1

FC Utrecht probeerde het spel te maken in De Galgenwaard en kreeg in de beginfase mogelijkheden via Sylla Sow (schot net naast) en Karim Loukili (lat). Voordat laatstgenoemde schoot, was er overigens al gevlagd vanwege buitenspel. Beide partijen creëerden in het vervolg van de vermakelijke eerste helft enkele kansen, maar de treffers vielen na de thee. Patrick Joosten werkte de bal na 55 minuten op aangeven van Sow binnen en liet de 633 supporters in het stadion juichen. FC Utrecht hield die voorsprong echter niet vast, want via een rebound van Muhammed Mert kwam FC Den Bosch langszij. Dat was direct de eindstand in de Domstad.