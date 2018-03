Ajax likt wonden: 'De sfeer is niet goed en dat moet ook niet''

Bij Ajax is de teleurstelling nog altijd groot na de 3-1 nederlaag van zondag op bezoek bij Vitesse. De Amsterdammers zijn door het verlies in Arnhem vrijwel zeker uitgeschakeld in de titelrace, waardoor het seizoen als een nachtkaars lijkt uit te gaan. Trainer Erik ten Hag erkent dat de spanning maandag te snijden was op het trainingscomplex van Ajax.

De achterstand van Ajax op koploper PSV bedraagt met nog acht competitiewedstrijden voor de boeg tien punten, waardoor de titelrace gelopen lijkt. "De sfeer is niet goed en dat moet ook niet. De spelers zijn er goed ziek van, we zijn er met z'n allen goed ziek van", laat de oefenmeester weten in gesprek met Ajax TV. Ten Hag riep zijn selectie maandag bij elkaar. "We hebben een teambespreking gehad en delen van de wedstrijd teruggezien en gevisualiseerd wat er anders moet in de toekomst."

Ajax keek in Arnhem binnen het uur tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Navarone Foor en Bryan Linssen. Invaller Mateo Cassierra deed daarna nog wel wat terug, maar doordat Linssen de voordelige marge van twee vrijwel onmiddellijk weer in ere herstelde voor Vitesse, kwam het doelpunt van Siem de Jong in de slotfase te laat voor Ajax. "Natuurlijk weten ze zelf ook dat het niet goed was. Maar door het te zien, zie je ook de fouten op individuele basis en als team", vervolgt Ten Hag.

De coach erkent dat Ajax te weinig haalt uit de kansen die het krijgt. "Het rendement, maar dat is een terugkerend item, daar zullen we mee aan de slag moeten. Daar moeten we meer uithalen", aldus Ten Hag, die Amin Younes en Cassierra prima vond invallen tegen Vitesse. "Die gaven een impuls aan de wedstrijd, dat is duidelijk. Dat was goed om te zien. Cassierra scoort gelijk vanuit een actie van Younes. Daarna hadden ze nog een aantal acties waarbij ze betrokken waren."