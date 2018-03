Fiorentina keert beloofde salaris aan Astori uit aan echtgenote

Davide Astori zou zijn contract bij Fiorentina maandag verlengen, maar in de nacht van zaterdag op zondag overleed hij in zijn slaap. Desondanks heeft de club uit Florence besloten om zijn afspraken ‘met’ de 31 jaar geworden Astori na te komen, zo heeft Giovanni Malagò, de voorzitter van olympisch comité CONI, maandag laten weten.

De huidige nummer tien van de Serie A heeft besloten om het salaris dat Astori tot het einde van zijn contract uitgekeerd zou krijgen aan diens vrouw Francesca te geven. Astori, veertienvoudig international van Italië, stond voor 1,3 miljoen euro per jaar op de loonlijst, maar zou bij zijn nieuwe contract meer gaan verdienen in Stadio Artemio Franchi.

Astori, die ook zijn tweejarige dochter Vittoria achterlaat, zou eigenlijk vorige week donderdag bijtekenen. Clubeigenaar Andrea Della Valle liet echter weten dat dat het zetten van de handtekeningen vanwege ‘de chaos die het slechte weer met zich meebracht’ tot deze maandag werd uitgesteld.

“Het is moeilijk om hier te staan, het is een ongelooflijke tragedie. Als ik denk aan zijn familie en aan de medespelers, weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen. Hij zou komende maandag een nieuw contract tekenen zodat hij zijn carrière in Florence zou kunnen afsluiten”, zei Della Valle zondagavond in de Italiaanse media.