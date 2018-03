Zidane spaart tweetal niet: ‘PSG is een erg sterk team, ook zonder Neymar’

Real Madrid is dicht bij het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger is met een goede uitgangspositie afgereisd naar Frankrijk voor de return tegen Paris Saint-Germain, nadat de heenwedstrijd vorige maand met 3-1 werd gewonnen. Meevaller voor Real Madrid is bovendien het ontbreken van Neymar aan de zijde van PSG, maar Zinédine Zidane weigert zich reeds rijk te rekenen.

De trainer van de Koninklijke benadrukt dat PSG ook zonder de geblesseerde Braziliaanse superster over voldoende kwaliteiten beschikt. "De afwezigheid van Neymar verandert alles, maar tegelijkertijd ook niets", vertelt hij maandagavond op een persconferentie aan diverse internationale media. "Neymar is een expentionele speler, maar voor ons zal het niet veel uitmaken, omdat er hoe dan ook een andere gemotiveerde speler zal staan. Er zullen misschien kleine verschillen zijn, maar PSG is een erg sterk team, ook zonder Neymar."

Real Madrid is op oorlogskracht afgereisd naar Parijs. Luka Modric en Toni Kroos kampten beiden recentelijk maar pijntjes, maar Zidane zal het tweetal niet sparen, ondanks de uitstekende uitgangspositie van de Spanjaarden. "We zijn hier naartoe gekomen om een wedstrijd te spelen, vandaar dat de hele selectie erbij is. Iedereen is er klaar voor. Een speler die slechts voor zeventig of tachtig procent fit is, zal niet spelen. Je moet honderd procent fit zijn. Iedereen is morgen beschikbaar."

Voor Zidane heeft het duel in Frankrijk een bijzondere dimensie. "We zijn in Parijs hier, maar ik kom uit Marseille", lacht de Franse oefenmeester. "Het is mij een groot genoegen om terug te keren naar Frankrijk, vooral met Real Madrid. Maar het belangrijkste is wat het team morgen doet, het gaat niet om mij. We spelen tegen een grote ploeg uit Parijs die er alles aan zal doen het ons zo moeilijk mogelijk te maken. Ik hoop een geweldige wedstrijd te zien."