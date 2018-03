Italiaanse transferperiode eindigt in 2018 vóór competitiestart

De Italiaanse voetbalbond heeft de data van de transferperiodes aangepast. De clubs kunnen vanaf het seizoen 2018/19 geen spelers meer kopen wanneer het seizoen al aan de gang is, want de deadline is vastgesteld op 18 augustus.

De Serie A begint op 19 augustus en de strijd om de Supercoppa wordt in het volgende voetbaljaar afgewerkt op 12 augustus. De markt in de winterstop zal op 19 januari dichtgaan, een dag voordat de tweede seizoenshelft van start gaat. Giovanni Malagò, de voorzitter van het Italiaans olympisch comité CONI, spreekt van ‘belangrijke wijzigingen’.

In september ging de Engelse competitie de Serie A al voor, want de voetbalclubs aldaar besloten reeds dat de transferperiode voor de start van de competitie zou eindigen, op donderdag 9 augustus. De clubs mogen uiteraard wel langer spelers aan clubs uit het buitenland verkopen.