Premier League lonkt voor Napoli-ster: ‘Hij loopt meer dan dertien kilometer’

Jorginho is al jarenlang een vaste waarde op het middenveld van Napoli. De geboren Braziliaan werd in januari 2014 voor 9,5 miljoen euro opgepikt bij Hellas Verona en groeide sindsdien uit tot een publiekslieveling in Stadio San Paolo. Jorginho is in het bezit van een doorlopend contract, maar zijn zaakwaarnemer João Santos sluit niet uit dat de spelverdeler na afloop van dit seizoen vertrekt bij Napoli.

Jorginho zou zich met zijn sterke spel de afgelopen seizoenen in de kijker hebben gespeeld bij nagenoeg de gehele Engelse top, terwijl ook Juventus zijn verrichtingen naar verluidt nauwlettend in de gaten houdt. De 26-jarige middenvelder, die inmiddels zelfs Italiaans international is, heeft zijn tot medio 2020 doorlopende verbintenis nog altijd niet verlengd. "We wachten tot mei. We hopen dat Napoli de titel kan winnen en als de club het contract daarna wil verlengen, dan kunnen we erover praten", vertelt de belangenbehartiger van Jorginho aan Sun Sports.

Santos benadrukt dat Jorginho gelukkig is bij de huidige koploper van de Serie A, maar weigert een zomerse transfer uit te sluiten. "We kunnen ook praten als Napoli hem wil verkopen. Ik weet niet of De Laurentiis (voorzitter van Napoli, red.) me aan het einde van dit seizoen zal bellen om het contract te verlengen, al veronderstel ik van wel. We willen graag zakendoen met de club. Hij is een Napolitaan geworden en onderdeel van de familie. Hij is bovendien een topspeler."

Een aanbod uit Engeland heeft Jorginho volgens Santos nog niet gehad, maar laatstgenoemde denkt dat zijn cliënt in elk geval uitstekend in de Premier League zou passen. "Ik volg de competitie en ik weet zeker dat Jorginho over de kwaliteiten beschikt om daar te voetballen. Hij loopt iedere wedstrijd meer dan dertien kilometer en hij heeft een geweldige techniek. Ik weet niet wat hij moet kosten. De prijs wordt uiteindelijk bepaald door de president."