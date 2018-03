Teamgenoot bewijst Astori laatste eer: ‘We wachten morgen bij de training op je’

De voetbalwereld rouwt om het overlijden van Davide Astori. De 31-jarige Italiaan werd zondagmorgen dood aangetroffen op zijn hotelkamer. Met name bij zijn club Fiorentina, waar Astori aanvoerder was, is het verdriet groot. Teamgenoot Riccardo Saponara bewijst Astori maandag een laatste eer in een emotionele boodschap op Instagram.

"Oh capitano, mijn capitano. Waarom ben je niet naar beneden gekomen om met ons te ontbijten?", begint de 26-jarige middenvelder, die sinds januari 2017 actief is voor Fiorentina. "Waarom heb je je schoenen niet gepakt op de kamer van Marco Sportiello (doelman van Fiorentina, red.), om vervolgens een glas jus d'orange te komen drinken, zoals gewoonlijk?"

"Ze zullen ons nu vertellen dat het leven doorgaat, we vooruit moeten kijken en onszelf bij elkaar moeten rapen, maar hoe zal jouw afwezigheid proeven?", vervolgt Saponara. "Wie zal iedere morgen de kantine binnenlopen en iedereen verblijden met zijn glimlach? Wie zal ons vragen wat we de avond ervoor gedaan hebben en er met ons over lachen? We zal de jonkies de weg wijzen en de ouderen op hun verantwoordelijkheid wijzen? Wie zal de cirkel vormen tijdens onze gebruikelijke rondo en wie zal Marco verslaan op de PlayStation?"

"Met wie zullen we discussiëren over Masterchef, de restaurants in Florence, Tv-series of de laatste wedstrijd? Op wie zal ik leunen tijdens de lunch, na een zware training? Kom alsjeblieft terug. Je moet La La Land nog afkijken en analyseren, zoals je deed met alle nieuwe films. Kom alsjeblieft terug naar Florence. Ze wachten op je contractverlenging, die overeenkomt met al het positieve dat jij ons dagelijks brengt. Kom verdomme uit die kamer, we wachten morgen bij de training op je."

"In het leven zijn er mensen die je al jaren kent, maar waar je geen band mee hebt. En er zijn mensen zoals jij, Davide, die je onmiddelijk in je hart sluiten na een welgemeend 'Welkom in Florence, Ricky. Waar je nu ook bent, blijf ons doel verdedigen en wijs ons van achter de schermen het juiste pad. Oh capitano, mijn capitano. Voor altijd mijn capitano."