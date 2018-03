Dani Alves: ‘We moeten laten zien dat PSG meer is dan geld’

Paris Saint-Germain moet dinsdag een 3-1 achterstand tegen Real Madrid zien goed te maken. Les Parisiens kunnen niet beschikken over Neymar, maar Dani Alves heeft er vertrouwen in dat zij desondanks een goed figuur kunnen slaan.

“Het is onmogelijk om de afwezigheid van een speler als Neymar niet te voelen, maar je kunt gaan huilen of je kunt doorgaan. Ik kies voor het tweede. Ik praat iedere dag met Neymar en we zien hem later weer terug in de competitie”, aldus Dani Alves, die benadrukt dat het winnen van een grote Europese prijs van levensbelang is voor ‘het project PSG’.

“Wat PSG mist? Wedstrijden zoals deze waarin PSG moet laten zien dat men meer is dan geld. Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik een uitdager ben, dat zit in mijn bloed. Deel uitmaken van de geschiedenis van een club, zoiets is niet te koop. We moeten dit belangrijke duel nu aangrijpen omdat we de geschiedenis moeten veranderen.”

“Het veranderen van de geschiedenis was een van de grote redenen waarom ik naar PSG ben gekomen en nu is het tijd om dat ook te gaan doen. We moeten niet denken, maar doen. En ik geloof dat we het kunnen doen. We waren in de eerste wedstrijd met ons spel superieur aan Real Madrid en creëerden kansen. Dat moeten we nu negentig minuten volhouden.”