Dames van Oranje bereiken finale en schrijven geschiedenis

De dames van het Nederlands elftal hebben zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van de Algarve Cup. Het team van bondscoach Sarina Wiegman hield IJsland maandagavond op een doelpuntloos gelijkspel (0-0) en eindigde zo met zeven punten uit drie speelronden op de eerste plaats in Groep C. Woensdag treffen De Oranjeleeuwinnen Zweden, Australië of Portugal.

Oranje was de betere in de beginfase, maar de beste kans was voor IJsland. Sari van Veenendaal redde een inzet knap met haar voet. Na ruim een half uur spelen kwam de regerend EK-winnaar bijna op voorsprong: Renate Jansen mikte na voorbereidend werk van Jackie Groenen en Shanice van de Sanden rakelings voorlangs. Oranje hoopte de bevrijdende 0-1 na de verplichte onderbreking alsnog te vinden.

Lieke Martens mikte na een goede actie over en Lineth Beerenstyn prikte de bal halverwege de tweede helft tegen de paal. Zodoende bleef het in het Estadio Municipal in Albufeira bij een doelpuntloos gelijkspel, maar Oranje plaatste zich desondanks voor de eindstrijd, want men gaat op basis van het doelsaldo sowieso bij de twee beste poulewinnaars eindigen.

De Algarve Cup geldt als de voorbereiding op de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 in Frankrijk, die voor Oranje op 6 april van start gaat met een thuiswedstrijd in het Philips Stadion tegen Noord-Ierland. Later treft men Ierland, Slowakije en Noorwegen. De groepswinnaars van de zeven Europese poules plaatsen zich direct voor het WK.