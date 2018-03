Gullit zag ‘verschrikkelijke tactiek’: ‘Ik dacht: verander iets'

Ruud Gullit zag met lede ogen aan hoe zijn oude club Chelsea zondag verloor van Manchester City (1-0). De voormalig oefenmeester van the Blues zegt tegenover de BBC dat de tactiek van Chelsea 'verschrikkelijk was om te zien': "Het is moeilijk te begrijpen waarom Antonio Conte (manager, red.) het tij niet probeerde te keren."

"De ploeg van Conte had nauwelijks aanvallende intenties. In plaats daarvan hoopten ze dat City een fout zou maken, zodat ze via de counter konden toeslaan. Of dat iemand een moment van genialiteit produceerde vlak bij het doel van City. Dat is alles wat ze hadden: hoop. Ik snap echt niet waarom Conte niet iets veranderde gedurende de wedstrijd, aangezien zijn benadering duidelijk niet werkte."

"Ik zat de wedstrijd te kijken en dacht: verander iets. Niet alleen qua personeel, maar ook qua tactiek. Conte deed niets. En hoewel ik veel van Chelsea hou, was de nederlaag precies wat ze verdienden. De wedstrijd was bijna saai, wat een compliment is aan City, dat de volledige controle had", aldus Gullit, die weet dat er veel geruchten de ronde doen over de toekomst van Conte.

"Je krijgt een vreemde sfeer in de kleedkamer als de manager onder druk staat. Sommige spelers zijn blij met hem natuurlijk, maar anderen, die niet worden opgesteld, zullen misschien denken dat ze een betere kans hebben met de volgende manager. Alle spelers moeten voor hem werken, maar momenteel doen ze dat niet allemaal. Sommigen willen hem liever kwijt zijn."