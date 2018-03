Nederlands elftal treedt in oktober aan voor 127e ‘Derby der Lage Landen’

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat het Nederlands elftal eind mei en begin juni vriendschappelijk gaat spelen tegen Slowakije en Italië en de KNVB laat maandagmiddag weten dat het opnieuw een oefenpartner van naam heeft weten te strikken. België is op 16 oktober namelijk de tegenstander van het Nederlands elftal.

De ontmoeting tussen de buurlanden vormt de 127e keer dat de Derby der Lage Landen afgewerkt zal worden. Waar het duel precies plaats zal vinden is nog niet bekend: de Nederlandse voetbalbond laat weten dat zijn Belgische tegenhanger in een later stadium bekendmaakt in welk stadion Oranje en de Rode Duivels elkaar zullen treffen.

Het eerste ruime halfjaar van Ronald Koeman aan het roer bij het Nederlands elftal begint zodoende al aardig vorm te krijgen. De bondscoach beleeft op 23 maart zijn vuurdoop tegen Engeland en heeft drie dagen later ook een oefenduel met Portugal op het programma staan. Na de vriendschappelijke wedstrijden tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni) is het de bedoeling dat er op 6 september nog een oefenwedstrijd volgt, waarna op 9 september de eerste wedstrijd in de UEFA Nations League tegen Frankrijk wordt afgewerkt.