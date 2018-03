Real Madrid gaat in het Parc des Princes voor herhaling van prestatie uit 2015

Real Madrid won de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain met 3-1 en lijkt daardoor de beste papieren te hebben om door te stoten naar de kwartfinale van de Champions League. De Franse koploper zal de return met minstens twee doelpunten verschil moeten zien te winnen en kan ook nog eens geen beroep doen op de geblesseerde Neymar. Opta blikt vooruit op het duel in het Parc des Princes, dinsdag vanaf 20.45 uur.

O 33 procent van de teams die de heenwedstrijd van een tweeluik in de knockout-fase van de Champions League met 3-1 verloren zijn doorgegaan naar de volgende ronde (vier uit twaalf), waarvan drie keer in de laatste vier gevallen.

O Paris Saint-Germain heeft Real Madrid de vorige twee keer dat beide teams elkaar tegenkwamen in de knockout-fase van een Europees toernooi uitgeschakeld (1992/93 in de UEFA Cup, 1993/94 in de Europacup II), beide keren in de kwartfinale.

O Real Madrid is echter wel ongeslagen in de laatste drie keer dat het Paris Saint-Germain tegenkwam in de Champions League (twee overwinningen, één gelijkspel) en kreeg in die wedstrijden slechts één goal tegen.

O Paris Saint-Germain verloor slechts een van zijn laatste 46 thuiswedstrijden in Europees verband (30 overwinningen, 15 gelijke spelen). Die nederlaag vond plaats in april 2015 tegen Barcelona (1-3).

O Real Madrid is het laatste team dat Paris Saint-Germain in Europees verband in het Parc des Princes van scoren af wist te houden. In oktober 2015 werd het 0-0.

O Paris Saint-Germain heeft twee van zijn laatste elf knockout-wedstrijden in de Champions League met minstens twee goals verschil gewonnen. In april 2014 werd het 3-1 tegen Chelsea, in februari 2017 4-0 tegen Barcelona.

O Real Madrid heeft onder Zinédine Zidane elf van de vijftien knockout-wedstrijden in de Champions League gewonnen (twee werden er gelijkgespeeld, twee gingen er verloren).

O Real Madrid heeft de afgelopen zeven seizoenen op rij minimaal de halve finales van de Champions League bereikt, een recordreeks in de geschiedenis van het toernooi.

O Paris Saint-Germain is daarentegen in de laatste vijf Champions League-seizoenen niet verder gekomen dan de kwartfinales. Hun beste prestatie tot nu toe vond plaats in het seizoen 1994/95, toen AC Milan in de halve finale te sterk bleek.

O Cristiano Ronaldo, met 116 doelpunten topscorer aller tijden van de Champions League, heeft 21 keer gescoord in zijn laatste 12 wedstrijden in het toernooi, waaronder in elke wedstrijd dit seizoen. Hij werd in de heenwedstrijd de eerste speler die 100 doelpunten voor dezelfde club maakte in het miljardenbal (101 met Real Madrid).

O Als Karim Benzema in actie komt, wordt het zijn 100e wedstrijd in de Champions League (53 doelpunten). Hij wordt dan de derde Fransman die die mijlpaal weet te bereiken, na Thierry Henry (112) en Patrice Evra (108).

O Paris Saint-Germain-trainer Unai Emery is in zijn vijf eerdere deelnames als coach aan de Champions League nooit verder gekomen dan de achtste finales.